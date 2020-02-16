Kangallı esnaf Yıldızdağı'nda kayak yapmanın keyfini çıkardı

Sivas'ın Kangal ilçesi esnaf ve sanatkarları, Yıldızdağı kayak merkezine birlik ve beraberlik gezisi düzenlendi.

Kangal Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından Kangal ilçesinde esnaflık ve sanatkarlık yapan vatandaşlar için birlik ve beraberlik gezisi düzenlendi. Yıldızdağı kayak merkezine gerçekleştirilen gezide vatandaşlar kayak yapmanın tadını çıkardı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Taşlık, “Son zamanlarda Kangalımız da esnafımızı da etkileyecek baca gazı konusuyla alakalı termik santralimizin iki ünitesi kapatıldı. Bundan yaklaşık taşeron firmalarda çalışan da dahil bin 250 işçimizin durumu sıkıntıya düştü. Kangal için bundan da en çok etkilenen esnaf ve sanatkarımız oluyor. Son dönemde sorunların çözümü için toplantılar düzenliyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sivasımızın yıldızı Yıldızdağı dağı kayak merkezine birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve moral için bir gezi düzenledik. Bu kadar yoğun bir katılımın olacağını bizde tahmin edemedik. Çok güzel oldu. Tesisimizi hem tanıttık hem de katkı sağladık. Bu anlamda esnaf odamıza, kamyoncular kooperatifimize ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın “dedi.

Gezi sonrası doğada yem bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.