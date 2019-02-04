Kanserde erken tanı hayat kurtarıyor

Necla Demir,"Son teknolojik aletlerle yapılan taramalarla erken dönemde fark edilen kanserler hastaların yaşam sürelerini uzatıyor. Bazı kanser türlerinde yapılan rutin muayene ve kontrollerin çok hayati önem taşımaktadır. Taramayla bazı kanser türlerinin erken evrede yakalanabilir."dedi.

Uzm. Dr. Demir kanserde erken tanının önemine dikkat çekerek,"Kanserde erken tanının önemini artık herkes tarafından biliyor. Kanserlerin tamamının taraması yapılamasa da son teknolojik aletlerle yapılan taramalarla erken dönemde fark edilen kanserler hastaların yaşam sürelerini uzatıyor." dedi.

Dünyada kadınların en çok yakalandığı kanser türü meme kanseri olduğunu ifade eden Demir,"Erken evre yakalayabilmek için kendi kendinize muayene çok önemli. 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme muayenesi yaparak memenizi tanımanız ve en ufak rutin dışı değişiklikte hekiminize başvurmanız şart. 20-40 yaş arasında 2-3 yılda bir doktor muayenesini de öneriyorum. 40 yaşından sonra yılda 1 kez hekim değerlendirmesi ve mamografi hayat kurtarıcı olacaktır." diye konuştu.

Kadınların en çok yakalandığı kanser türlerinden birinin rahim ağzı kanser olduğunu aktaran Demir,"İlk cinsel deneyimden sonra yapılacak bir muayene ve smear testi sonrası yılda bir değerlendirme yapılmalı. 3 yıl üst üste normal ise testler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir. Ancak immün sistemi zayıflatacak hastalıklar veya ilaç kullanımı varsa kontroller yıllık yapılmalı.50 yaşından sonra yapılan bir kolonoskopi ileri evre hastalıktan önemli oranda sizi koruyacaktır. 10 yılda bir tekrarlanması da yeterli. Ancak daha kolay olan gaitada gizli kan testinin 3 kez negatif çıkması da önemli. Gaitada gizli kan testinde pozitiflik gelişirse mutlaka kolonoskopi ile değerlendirilmesini öneriyorum."şeklinde konuştu.

Ailede prostat kanseri hikayesi olanların 45 yaşından itibaren, olmayanların ise 50 yaşından itibaren prostat muayenesi ve PSA testlerinin yaptırmalarının önemine dikkat çeken Demir,"Prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğu da bilinmeli." ifadelerini kullandı.

Akciğer kanserinin ise en önemli sebebinin sigara olduğunu anlatan Uzm. Dr. Demir şunları kaydetti.

"Bilindiği üzere akciğer kanseri için en önemli sebep sigara kullanılmasıdır. Bu nedenle 55-74 yaşları arasında , 30 paket-yıl ve üzerinde sigara kullanımı öykünüz varsa yılda bir kez düşük doz akciğer tomografisi çektirilmesi önemlidir. Tarama yapılması önerilen diğer riskli bireyler ise 50 yaş ve üzeri, 20 paket-yıl ve üzerinde sigara kullanan, beraberinde en az bir risk faktörü bulunan bireylerdir."

"Kaygılar muayeneye engel olmamalı"

Muayene sırasında tespit edilen enfeksiyonların erken dönemde yakalandığında basit tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Demir,"Ancak hastaların muayene olma korkusu ve yoğun iş temposu teşhis ve tedavi olanağını geciktirmektedir. İlerleyen enfeksiyonlar daha yoğun tedaviler gerektirir. Bu nedenle; yumurtalık kisti olan, miyomu bulunan, sigara kullanan, ailesinde kanser öyküsü olan, erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan ve partner sayısı birden fazla olan, adet düzensizliği yaşayan kadınlar açısından düzenli kontroller son derece önemlidir." dedi.