Sivas'ta kış aylarında tedirgin eden kapalı yol haberleri bu kez sevindirdi. Hasretle beklenen kar neden olduğu güçlüklere rağmen Sivaslıları mutlu etti.

Kış memleketi Sivas'ta, şehrin olmazsa olmazları arasında yer alan soğuk hava ve kar yağışı bu yıl kendine hasret bırakmıştı. Ocak ayının son günlerinde yağan kar, neden olduğu güçlüklere rağmen Sivaslıları mutlu etti.

Dün ve bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Kar yağışı Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde etkisini daha fazla gösterdi. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri mesai gözetmeksizin kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Sivaslılar belki de ilk kez kapanan yol haberlerine sevindi.

Mesire alanlarına koştular

Sivaslılar hasretle bekledikleri karın tadını çıkartmak için mesire alanlarına gitti. Yağan karla birlikte Paşabahçe mesire alanı ayrı bir güzelliğe büründü. Kar tutan çam dalları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karda yürüyüp, fotoğraf çektirip hasret gideren Sivaslılar mutlu olduklarını, ilk kez kara bu derece hasret kaldıklarını dile getirip şükrettiler.