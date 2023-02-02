Kapanan köy yolları bir bir açılıyor

Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Şahbey- Yassıcabel grup yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'dan il genelinde devam eden kış çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, sahada görev alan personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek tatlı ikramında bulundu.

92 araç ve 130 personel İle çalışmalar sürdürülüyor

92 araç ve 130 personel ile kış çalışmaları çerçevesinde kar küreme ve temizleme faaliyetlerinin yapıldığını, kapalı bulunan 268 adet köy yolunun da gün içerisinde ulaşıma açılacağını ifade eden Vali Şimşek, “Ekiplerimiz gündüz gece demeden 24 saat sahada çalışıyor. Karla mücadele görev alan personelimizi gösterdikleri özveriden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“Yapılan asılsız ihbarlar kış çalışmalarında hizmet kalitesini düşürüyor“

Vatandaşlara asılsız ihbarda bulunmamaları konusunda çağrıda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, “Yapılan asılsız ihbarlar kış çalışmalarında hizmet kalitesini düşürüyor, planlamaları bozuyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ayrıca sürücülerimiz yola çıkarken araçlarında çekme halatı başta olmak üzere araç-gereçlerini eksik bulundurmamalı” diye konuştu.

Yaban hayatı da unutulmadı

Vali Yılmaz Şimşek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, Polis ve Jandarma HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleriyle birlikte yaban hayvanları için düzenlenen yem bırakma etkinliğine katıldı.

Meraküm tepesine yem bırakarak, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuş türlerine destek olan Vali Yılmaz Şimşek; “İlimizde kış şartlarından olumsuz etkilenen ve doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek için yemleme çalışmalarımıza il genelinde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.