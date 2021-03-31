Kapı kilidine parmağını sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Sivas'ta parmağını topuzlu kapı kilidine sıkıştıran küçük çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, spiralle kilidi keserek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Sivas'ta 5 yaşındaki Berat Sarıkaya, oyun oynadığı esnada parmağını topuzlu kapı kilidine sıkıştırdı. Kilitten çocuğun parmağını çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, Akdeğirmen Mahallesi'ndeki eve giderek kilidi yaklaşık 15 dakika süren operasyonla spiralle kesti. Aile ve itfaiye ekipleri, kilidin çocuğun zarar görmeden çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı. Ailenin ve küçük çocuğun yaşadığı zor anlar ise kameraya yansıdı.