Kar çiftçilerin yüzünü güldürdü

Sivas'ta yaşanan son yılların en yoğun kar yağışı çiftçilerin yüzü güldü.

Son yılların en yoğun kış mevsiminin yaşandığı Sivas'ta, kırsalda kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kar yağışını değerlendiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, son yıllarda kuraklık sebebiyle büyük sıkıntılar çeken çiftçiler için 2020 yılının bereketli geçeceğini ifade etti.

Sivas'ın son 12 yılın en yoğun kar yağışını aldığını ifade eden Başkan Çetindağ, “Şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri. Bu nedenle kar yağışı çok büyük önem arz ediyor. Kurak mevsimler geçirdik. Barajlarımız boşaldı, yeraltı sularımızda tükenme oldu. Bunları yaşadık. Sivas coğrafi bakımdan Türkiye'nin en büyük illerinden bir tanesi. Bizim sulu tarımımız yüzde 30. Yüzde 70 sulanabilir arazi değil. Bu yağan kardan dolayı da barajlarımız suya kavuşmuş olacak, yeraltı kaynak sularımız dolacak. İnsanlarımız karın yağmasından dolayı şehir merkezlerinde sıkıntılar yaşıyor ama inşallah faydasını 2020 yılının sonunda göreceğiz. Çünkü kara göre bereket olacak” dedi.

“Barajlar kurumuştu”

Sivas'ın kurak bir iklime sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Çetindağ, “Yağış az alan bir memlekette yaşıyoruz. Ben ve tüm çiftçilerimiz şu an çok sevinçliyiz. Yıllarca görmediğimiz karı Sivas'ımızda gördük. Bu kar bereket demek, 2020 yılının inşallah kurak geçmeyeceği demek. Sivas tarımının, hayvancılığının inşallah daha iyiye gideceğine adım kadar eminim. Son yıllarda arazide dereler kurumuştu, barajlar kurumuştu, neredeyse kuşların dahi içecek suları kalmamıştı. İnsanlar kuyularla tabandaki suları çıkartıyorlardı, artık o sularda azalmaya başlamıştı. Kar yağışı çok iyi oldu. Çiftçimiz buğdaylarını ekti, 10'uncu ayda tohumunu saçtı ama araziyi kar örtmemişti. Kar arazi için bir yorgan görevi görüyor. Bu karın araziyi örtmesiyle birlikte bahar geldiği zaman çiftçimiz daha çok sevinecek. Meralardaki otlak arazimizin bol olması gerekiyor, kar da bunu sağlıyor” ifadelerini kullandı.