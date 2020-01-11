Kar kalınlığı 2 metreye buldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Samanyaka köyünde kar sürgünün de etkisi ile oluşan kar kalınlığı kimi yerlerde 2 metre olarak ölçüldü.

Sivas'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk ama yağışsız havalara bıraktı. Kapanan yaklaşık 400 köy yolu büyük oranda araç ulaşımına açıldı. Kapalı olan 6 köy yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışı ile birlikte etkili olan kar sürgünü yer yer 2 metre kalınlıkta kar birikintileri oluşmasına neden oldu. Bu birikintiler karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde yol açma çalışmaları sırasında kar kütlesinin boyunun iş makinesini aştığı görüldü.