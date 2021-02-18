İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizleme çalışmaları başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerinin karla mücadelesi başladı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerinin karla mücadelesi başladı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Gürün Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının durmasının ardından kolları sıvadı. Vatandaşın mağduriyet yaşamamasını istemeyen Gürün Belediyesi 4 kepçe, 4 traktör, 2 kamyon ve 20 personeliyle kar temizleme çalışımlarına başladı. Ekiplerin 19 mahalledeki temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi rüzgar ve savruntuya rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti. Belediye Başkanı Çiftçi kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.