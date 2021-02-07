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Kar manzarasıyla bütünleşen baraj ortasında ki minare görenleri mest etti

Sivas’ın Hafik ilçesin de bulunan Pusat-Özen barajının ortasında kalan cami minaresi kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler sundu.

Sivas'ın Hafik ilçesin de bulunan Pusat-Özen barajının ortasında kalan cami minaresi kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler sundu.


Geçtiğimiz haftalarda kentte etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Sivas'ın Hafik ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat-Özen barajın da kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Barajın yapılmasıyla sular altında kalan eski Pusat köyü camisinin minaresi kar yağışıyla bütünleşince eşsiz bir manzara sundu. Yaz kış ziyaretçilerinin ilgisini çeken baraj ortasında ki minare drone ile havadan da görüntülendi. Eşsiz manzarayı gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi unutmadı.

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