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Kar sürgünü kazalara neden oldu, jandarma kaza yapan araçtaki vatandaşları böyle kurtardı

Sivas-Erzincan karayolunda etkili olan kar sürgünü 2 aracın kaza yapmasına neden oldu.

Kazalarda 3 kişi yaralandı, jandarma ekiplerinin tarlaya uçan araçtaki şahısları kurtarma anıysa kameralara yansıdı.


Sivas'ta etkili olan kar yağışı kara yollarında kar sürgünü yaşanmasına neden oluyor. Sivas - Erzincan karayolu Sofular köyü mevkiinde kar sürgününün etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği N.A. idaresindeki Renault marka 27 AED 618 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Jandarma ve polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı esnada 58 UA 957 plakalı hafif ticari araçta aynı bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan vatandaşlar jandarma ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada araçta bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı.

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