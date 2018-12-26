İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar temizlemek için çıktığı çatıdan düştü

Sivas’ta bir otelde çalışan işçi kar temizlemek için çıkmak istediği 4 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir otelde çalışan işçi kar temizlemek için çıkmak istediği 4 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.


Olay saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki otelde çalışan B.G. otelin çatısına çıkıp yağan karı temizlemek için otelin yanında bulunan 4 katlı apartmanın çatısından otelin çatısına geçmek istedi. Bu sırada otel çalışanı B.G. bakır levhanın kırılmasıyla apartmanın merdiven boşluğundan zemine düştü. Otel çalışanının düştüğünü görenler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından B.G. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.