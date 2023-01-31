Kar tutmayan tarladan yükselen su buharı merak konusu oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen geniş bir tarla merak konusu oldu, tarlada araştırma yapılması istendi.

Sivas'ın Hafik ilçesi yakınlarında bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki geniş tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirterek bilimsel açıdan incelenmesini istedi. Çetindağ, bölgenin bilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini belirterek, “Hafik ilçesine yakın bir noktada tarlada alttan ısınma var gibi buhar çıkıyor. Bunu biz de gördük. Yer altında sıcak su kaynağı olma ihtimali var. Yetkililerin orada bir çalışma yürütüp kontrol etmeleri gerekiyor. Öyle bir durum varsa Sivas belki de ikinci bir termal suya kavuşabilir. Bizler tarafından da en kısa sürede o noktaya gidip bir değerlendirme yapılacak. Hem Sivas hem de Hafik ilçesine yakın bir sıcak su rezervi bulunabilir. Şuanda dışardan bakıldığında alttan sıcak bir su varmış gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız, öyle bir durum söz konusu olursa çok seviniriz. Yetkililer bu konuda gerekeni yapacaklar” dedi.