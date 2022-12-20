Kar Voleybolu Avrupa turu heyecanı Sivas'ta yaşanacak

Dünya, Avrupa ve Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu ve TVF Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası 2023 sezonunda Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde düzenlenecek.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Her yıl ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ülkemize kültür ve spor turizminde katlı sunmaya ve temsile devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sivas'ta düzenlenecek olan CEV Avrupa Turu 3-5 Mart 2023'te oynanacak. FIVB Dünya Turu karşılaşmaları ise 10-12 Mart'ta Sivas'ta oynanacak.