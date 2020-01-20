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Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Sivas şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının özlemini çeken Sivaslılar, gece geç saatlerde olmasına rağmen dondurucu havaya aldırış etmeden anı ölümsüzleştirerek bol bol fotoğraf çekindi. Karla kaplanan kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu. Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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