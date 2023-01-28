Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrilerek yan yattı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. N.A. idaresindeki 25 SN 920 plakalı Hyundai marka otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına devrildi. Yan yatan otomobilde sürücü ile aynı aileden olan H.F.A., E.Y.A. ve R.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.