Karadeniz'de enerji tarlası kurulacak

9 ülkeden 16 partner kuruluşun yer aldığı ve toplam 16 milyon Euro bütçeli, Karadeniz'de rüzgar santralleri kurulmasını öngörün ‘HORIZON EUROPE' projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

SCÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Dr. Öğr Üyesi Ahmet Aksöz, SCÜ'nün partner kuruluş olarak yer aldığı "Black sea fLoating Offshore Wind” isimli, 9 ülkeden 16 partner kuruluşun yer aldığı ve toplam 16 Milyon Euro bütçeli HORIZON EUROPE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.

SCÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Dr. Öğr Üyesi Ahmet Aksöz'ün ekip lideri ve Hafik Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri öğretim elemanlarından Öğr Gör. Mustafa Yılmaz'ın ekip üyesi olduğu MOBILERS Araştırma Grubunun Blow isimli projesi kabul edildi.

300 Terawatt saat elektrik üretilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Aksöz, proje kapsamında Karadeniz'e kurulacak deniz üssü rüzgâr tribünleri konusunda SCÜ olarak Know-How çalışması yapacaklarını belirterek, “Bu çalışma gelecekte üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kurulabilecek yeni ve stratejik rüzgâr tribünleri konusunda çok önemli bir noktaya sahiptir. Çünkü ülkemizde mevcut elektrik üretimi yaklaşık 300 terawatt saat olmakla birlikte 2030 yılına kadar bunun iki katından fazla artması bekleniyor” dedi.

2030'a kadar üç kat artacak

Aksöz, 2030 yılına kadar rüzgardan elde edilen enerjinin üç kat artacağını ifade ederek, “Ülkemizde mevcut elektrik üretiminin yarıya yakını doğalgazdan ve bir o kadar da kömürden üretiliyor. 2030 yılına kadar rüzgâr enerjisinin şu anki mevcut kurulu gücün üç katı kadar, güneş enerjisinin ise mevcut kurulu gücünün 16 katı kadar daha artması bekleniyor. Bu durum gösteriyor ki, nükleer santraller ile yenilebilir enerji kaynaklarımızın artacağını, yerli ve millî enerji kaynaklarının enerji üretiminde daha fazla rol sahibi olacağını, karbon bazlı yakıtlardan üretilen elektrik kaynaklarının önemli oranda azalacağını göstermekte” diye konuştu.

Öğr. Gör. Yılmaz ise “Araştırma ekibinde görevli bir araştırmacı olarak bu kabul edilen projemizin sevincini yaşıyoruz. Araştırma ekibimizin çalışmaları çeşitli alanlarda devam etmekte. Darısı diğer önümüzdeki çalışmalara diyerek bu sevinci kurumumuzla paylaşmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.