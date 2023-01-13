Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünel 10 yıldır bitirilemedi

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yapımına 2013 yılında başlanılan Geminbeli Tüneli'nin 3,5 yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen tamamlanamadı.

İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan duble yol çalışmaları çerçevesinde, Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında 2011 yılında gündeme getirilip, 2013 yılında inşasına başlanılan 4 bin 300 metre uzunluğundaki Geminbeli Tüneli, aradan geçen 10 yıla rağmen tamamlanıp hizmete açılamadı. Çift tüpten oluşan tünelde son iki yıl içerisinde ise yaklaşık 150 metrelik ilerleme sağlanabildi. Zaman zaman yüklenici firması değişen, yeniden ihale edilen ve ara verilen tünelde ışığın görülmesine son 100 metre kaldığı açıklandı. 2017 yılında tamamlanması planlanan tünelin, 2023 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Vali Şimşek incelemede bulundu

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, tünel şantiyesini ziyaret ederek yüklenici firmanın yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Şimşek, tünel inşaatında yüzde 80'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade edip, "Tünellerin yıl sonu itibarıyla hizmete açılması planlanıyor. Emek gösteren, gece-gündüz çalışan personele teşekkür ediyorum" dedi.