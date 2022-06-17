Karahan, “Engellemeler ile gazeteciler görevini yapamaz hale geldi”

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Sivas'ta son günlerde basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı kısıtlamaları hatırlatarak, “Son zamanlarda Sivas'ta yaşanan, basın özgürlüğünü kısıtlayıcı hareket ve eylemler nedeni ile gazeteci arkadaşlarımız görevini yapmakta zorluk çeker hale geldi. Özünde kamu görevi üstlenen gazeteci arkadaşlarımız, türlü zorluklara göğüs gererek vatandaşları bilgilendirme adına önemli bir görev üstlenmektedir. Ancak türlü zorlukların arasında, kamu personelinin ayrıca zorluk çıkartması kabul edilebilir bir durum değildir. Son olarak Sayın Valimiz Dr. Yılmaz Şimşek'in, çocukların karne heyecanına ortak olduğu programda görevli resmî korumaların programa davet edilen gazeteci arkadaşlarımıza zorluk çıkartmaları söz konusu olmuştur. Amacı halka haber ulaştırmak olan arkadaşlarımız bu tür anlamsız müdahaleler ile görevini yapamaz hale gelmektedir. Bizler, bugüne dek birçok konuda kamu personeli ile kol kola görev yaparak ülke menfaatine olan işlere destek veren bir mesleğin mensuplarıyız. Bu hassasiyetin bozulmaması, Sivas'ımızda tüm kamu personelinin ve gazetecilerin görevini kolaylaştırmak adına, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak gerekli görüşme ve girişimlerde bulunacağımızı bildiririz. Valimiz Salın Dr. Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Burhan Akçay'ın da bu konuda hassasiyetlerini biliyor ve gerekli uyarıları yapacağına inanıyoruz.” Şeklinde konuştu.