İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman tedbirleri yerinde denetledi

Sivas’ın Altınyayla İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe semt pazarını ve esnafları ziyaret ederek Covid-19 tedbirlerini yerinde denetlerdi.

Sivas'ın Altınyayla İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe semt pazarını ve esnafları ziyaret ederek Covid-19 tedbirlerini yerinde denetlerdi.


Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 8 Şubatta göreve başlayan Kaymakam Kahraman, Covid-19 tedbirlerini yerinde denetlemek için ilçede kurulan semt pazarında imcelemelerde bulundu. ilçede uygulanan Covid-19 tedbirlerinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Kahraman, halk sağlığının korunması adına denetimlerinde aralıksız süreceğini kaydetti. Pazar esnafı ile de görüşen Kahraman, esnaf ve müşterilere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması korusunda uyarılarda bulunarak alınan tüm tedbirlerin halkın sağlığı ve huzuru için olduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.