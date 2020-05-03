İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi

Avusturya’dan getirilerek Sivas’ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Avusturya'dan getirilerek Sivas'ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


Almanya'dan Sivas'a getirilen Türk vatandaşları, karantina altına alındıkları Binali Yıldırım Yurt yurdunda 12. günlerini geride bıraktı. Musa Arzuman yeni yaşına Sivas'ta karantina altında girdi. Aruzman'ın doğum günü olduğu bilgisini alan yurt çalışanları onun için sürpriz bir kutlama hazırladı. Yurt çalışanları, mumlarla süsledikleri pastayla Arzuman'ın odasına çıkarak kapısını çaldı. Yurt çalışanlarını pastayla karşısında gören Arzuman şaşkınlık yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.