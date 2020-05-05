Karantinada kontrbas dinletisi

Sivas'ta bir öğrenci kendisi gibi karantinada olanlara, yurt dışından yanında getirdiği kontrbas ile konser verdi.

Mozarteum Üniversitesi Salszburg'ta Kontrbas Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan İrem Özyiğit, Avusturya'dan getirilerek Sivas'ta kent merkezinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım yurdunda karantina altına alındı. Bir süredir karantina altında olan İrem Özyiğit, kendisi gibi karantinada olan vatandaşlara bir sürpriz yaptı. Özyiğit, yurt dışından yanında getirdiği kontrbasını çalarak karantina altındaki vatandaşlara mini bir moral konseri verdi. Kontrbasın sesini duyan vatandaşlar odaların kapısının önüne çıkarak Özyiğit'i dinleyip o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.