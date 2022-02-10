Karatede madalyalar sahiplerini buldu

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 22 okuldan 110 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Kata ve kumite dalında yapılan il birinciliğinde 22 karate hakemi görev aldı. Minikler, küçükler ve yıldızlar kategorisinde yapılan karate maçlarında sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek ter döktü.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı karatecilere ödülleri Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Karate Sivas İl Temsilcisi Oğuz Ökten, hakemler, antrenörler ve veliler takdim etti.

Ökten: “Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum”

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, maçlarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, “Sabahtan akşama kadar devam eden müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Müsabakaya katılan tüm sporcularımıza katılımlarından dolayı teşekkür ve tebriklerimi sunarken, sporcularımız bu müsabakaya hazırlayan çok kıymetli antrenörlerimize ve bu müsabakada görev yapan hakemlerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.