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Karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre olay sabah 07.00 sıralarında Yeni Mahalle 3. Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Anne R.T. ve kızı M.T. baş dönmesi ve mide bulanması nedeniyle durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardında anne R.T. ve kızı M.T'yi ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızın sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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