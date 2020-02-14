Karda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden iş makinesi de mahsur kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde 1 metreyi bulan karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden ilçe özel idaresine ait iş makinesi de mahsur kaldı. İş makinesi ve vatandaşlar 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Hafik ilçesine bağlı Aktaş köyünde yaşayan vatandaşlar, Sivas kent merkezinden köylerine dönerken yolda mahsur kaldı. Hafik ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta yer alan Aktaş köyüne ulaşmak isterken yoğun yağıştan dolayı ilerleyemeyen ve araçları kara batan vatandaşlar, Hafik İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alır almaz yola koyulan ekipler, ilçede yürütmekte oldukları çalışmada önceliği Aktaş köyüne verdi. Yardım etmek için yola çıkan İlçe Özel İdaresi iş makinesi de Gürlevik dağı eteklerinde 1 metreyi bulan yoğun kardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan ve yoğun kar kütleleri arasında mahsur kalan iş makinesi, Hafik Belediyesi iş makineleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonlar sonucunda, iş makinesini kullanan operatör ve yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Ekipler, 1 metreyi bulan karda kaybolan araçları kurtarmak için özenle çalışmalarını yürüttü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, Hafik ilçe merkezine ulaştırıldı. Hafik ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolu kapanan köylerin ulaşıma yeniden açılması için hummalı çalışmalar devam ediyor.