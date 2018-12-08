Karda 'penguen' gibi yürüyün önerisi

Mustafa Kısa, buz ve kar üzerinde penguenler gibi kısa ve yavaş adımlarla yürünmesini önerdi.

Kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Kısa, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış. Yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Eller cepte olmamalı"

Kısa, "Yürürken bazı şeylere de ayrıca dikkat etmeliyiz. Mesela, elimizdeki telefona bakarak telefon ile ilgilenerek yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için herhangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız. Yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Son olarak kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz" dedi.