Kardan yolu kapanan köyde hasta kurtarma operasyonu

Sivas'ta merkeze bağlı Kervansaray köyünün Kaçak mezrasında yaşayan Fatma Bulut kanamalı hastalık geçirince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kar nedeniyle köy yolunun kapalı olması nedeniyle yaşlı kadının imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti.

Sivas merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kervansaray köyünün Kaçak mezrasında yaşayan Fatma Bulut (70), dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Kanamalı hastalık geçiren yaşlı kadının yakınları 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastaya ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle durumu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirdi. Harekete geçen karla mücadele ekipleri uzun uğraşlar sonucu kardan kapanan köy yolunu ulaşıma açtı. Köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından yaşlı kadının evine ulaşan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla bindirilen Bulut, daha sonra ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Bulut'un sağlık durumun iyi olduğunu öğrenildi.

Hasta yakınları 112 sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.