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Kargo ile uyuşturucu kaçırmak istediler

Sivas’ın Şarkışla kargo ile uyuşturucu kaçırmak isteyen iki kişi yakalandı.

Sivas'ın Şarkışla kargo ile uyuşturucu kaçırmak isteyen iki kişi yakalandı.


Sivas'ta Şarkışla ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu temini yaptıkları tespit edilen 2 şahısı yakaladı. Kargo aracılığı ile uyuşturucu madde temin edildiği ihbarını alan ekipler yaptıkları operasyon ile bir şüpheli şahısı ve adına gelen kargo paketini ele geçirdi. Pakete yönelik yapılan incelemede ise papyon fiyongu içerisine gizlenmiş vaziyette 2,70 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında ‘‘Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak'' suçlaması ile işlem başlatıldı.

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