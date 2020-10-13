İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargo paketinden kaçak makaron çıktı

Sivas’ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait kargo paketleri içerisinde gümrük kaçağı makaron bulunduğu bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler 8 Ekim tarihinde Adli Makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda kargo firmasında arama gerçekleştirdi. Aramalarda 7 adet kargo paketi içerisine saklanmış 350 Paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.