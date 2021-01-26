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Karla kaplı Pılır Höyüğünde ilginç görüntü

Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle buz tutan Hafik Gölü’nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle buz tutan Hafik Gölü'nde güzel görüntüler ortaya çıktı. Göl içerisinde bulunan karlı kaplı Pılır Höyüğü ise görünümüyle gözü andırdı.


Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte birçok akarsu, şelale ve göl buzla kaplandı. Buzla kaplanan bölgelerde birbirinden güzel manzaralar oluştu. Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Buzla kaplanan gölde eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Gölün içerisinde bulunan yarımada şeklindeki karlı kaplı Pılır Höyüğü ise havadan bakıldığında adeta gözü andırdı.

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