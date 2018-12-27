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Karla mücadele havadan görüntülendi

Sivas’ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas'ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sivas'ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile bin 682 köy ve mezra yolundan 1164'ü araç ulaşımına kapanmıştı. Sivas il genelinde kapalı olan yolları Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 695 köy ve mezra yolu ise araç ulaşımına açıldı. Sivas merkeze bağlı Himmetfakı köyünün yollarını açmak için yapılan karla mücadele çalışması havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise 2 gündür köy yollarının kapalı olduğunu belirtti. Kapalı olduğunu belirttikleri yolları ekipler tarafından açılan vatandaşlar, yollarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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