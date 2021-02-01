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Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

Sivas’ta karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden kapalı köy yollarını bir bir ulaşıma açıyor.

Sivas'ta karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden kapalı köy yollarını bir bir ulaşıma açıyor.


Sivas'ta birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından il genelinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Tokat bağlantı yolu arası ve Ovacık köyü mevkiinde kar ve sürgün nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve ardından meydana gelen tipi nedeniyle il genelinde bugün itibariyle 311 ünite ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sezon boyunca yolu kapanan 3 bin 59 ünite yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.



Çalışmalar 93 araç ve 140 personelle hız kesemden devam ediyor



Sivas İl Özel İdaresi; 32 Greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon ve 26 servis kamyonu olmak üzere toplam 93 araç ve 140 personel ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Sivas İl Özel İdaresine bağlı bin 682 yerleşim yerinde ve 7 bin 405 kilometre yol ağında hummalı çalışmalar yürütülüyor.

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