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Kartal: “Daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz”

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında DG Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, “Bundan sonra galibiyetten başka bekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü alt yapımız tamam, her şey tamam. Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz” dedi.


Başkan Kartal, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Kartal, “Gayet güzel bir maçtı. Centilmence oynanan bir maçtı. Gayet güzel bir sonuçla da bitirdik. İnşallah bundan sonra Sivasspor'da daha iyi galibiyetler alır. İnşallah hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı olur. Bizde ona seviniriz. Tabii ki bu galibiyet bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra artık önümüze bakacağız. 5. sıraya çıktık. Bundan sonra daha yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizim takım oturdu. Artık sporcular hocamızla kaynaştılar. Bundan sonra galibiyetten başka bekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü alt yapımız tamam, her şey tamam. Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz” diye konuştu.

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