Sivas'ın Gemerek içesinde yapımı devam eden Kartalkaya barajı ile 37 bin 990 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas Gemerek Kartalkaya Barajında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Çalışmaları devam eden Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması sonrasında barajda depolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, slurry trench ve Seydinali Rölokasyon yolu imalatları tamamlandı. Barajda perde ve kapak enjeksiyonları imalatları ve Kartalkaya - Deliler Rölekasyon yolunda çalışmalara devam edilmektedir. 3 milyon 275 bin metre küp gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 83 metre ve su depolama kapasitesi 33,16 milyon m3 olan Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 39 milyon 137 bin 684 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.'dedi.