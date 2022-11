Sivas'ta piyasada kilosu 160 TL'ye varan fiyatlarda satılan kıymanın Et ve Süt Kurumu'nda 83 TL'den satılması, işletmeye ait mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Uygun fiyatta kıyma almak için sırasını bekleyen Döndü Özcan, fiyatlardan memnun olduğunu belirtip, “Burada et ucuz, o yüzden bekliyoruz. Sabah namazı saatlerinde geldik buraya ve sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Buranın eti ve fiyatları çok güzel” dedi.

"Yetkililerden şube sayılarını artırmalarını istiyoruz"

Şahin Karakurt isimli vatandaş ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Sivas'a bir şube yetmiyor. Yetkililerden şube sayılarını artırmalarını istiyoruz” dedi.

Kasaplar tepkili

Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları tüketicileri memnun etse de kasapların tepkisine neden oldu. İbrahim Ataseven isimli kasap, kurumun fiyatlarının kendi maliyetlerinin altında olduğunu dile getirip, “Kıymanın şuan ki fiyatı 130 lira, kuşbaşı 140 lira. Biftek ve bonfilenin fiyatı yüksek olduğu için alan yok. Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar 85 lira, bizim maliyetimiz 97 lira” diye konuştu. Kurumun satış fiyatlarının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden kasap Halit Durmaz ise, “Et ve Süt Kurumu ucuz satıyor ve bu durum biz kasapları kötü etkiliyor. Fiyatlar şuanda standart kıyma 130 lira, dana but 150 lira, biftek 180 lira, kuzu eti 125 lira. Koyun etini ucuz satıyorlar o da piyasayı kötü etkiliyor” ifadelerini kullandı.