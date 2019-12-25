Kasaplardan toplanan boynuzlar, bıçak sapına dönüşüyor

Sivas'ta bıçak ustaları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen Dünyaca ünlü Sivas bıçağı, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Sivas bıçağına dekoratif anlamda farklılık katan keçi ve manda boynuzu ise bıçağın sap kısmında kullanıyor. Bıçak ustaları tarafından kasaplardan toplanan boynuzlar, ustaların maharetli ellerinde bıçak sapına dönüşüyor. Sap kısmında boynuz kullanılan Sivas bıçakları, öncelikle tercih ediliyor.

“Boynuz saplı bıçaklara ilgi oldukça fazla”

Bıçak ustası Kadir Karatepe, insanların boynuz sapından yapılan bıçaklara ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirterek, “Kasap arkadaşlardan boynuzları alıyoruz, burada kesimini testere ile yapıyoruz. Isı işlemlerini yapıp boynuzları doğruyoruz. Sap ve telsiye işlemlerini yaparak isteğe bağlı güzel bir çalışma yaparak müşterilerimize sunuyoruz. İnsanların boynuz sapından yapılan bıçaklara ilgisi yüksek yurt dışından da çok talep alıyoruz ama kargo sorunumuz çok oluyor. Yaptığımız çalışma diyelim ki 300 Liralık bir çalışmaysa yurt dışına olan kargo ücretleri biraz ağır geliyor. 1000 Lira civarı bir meblağ ile karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden yurt dışına gönderme imkanımız olmuyor. İnternet üzerinden dükkanımızı açtığımızdan beri satış yapmaya devam ediyoruz" dedi.

En çok tercih edilen koç boynuzu

Boynuz sapından yapılan bıçakların fiyatlarının 100 Lira ile 500 Lira arasında olduğunu belirten Karatepe, “Bıçaklarımızda en çok koç boynuzu ilgi görüyor. Önceden camız boynuzları daha çok rağbet görüyordu ama şuan da camız boynuzunu bulmakta zorlanıyoruz. Camız boynuzu artık tarih oldu çünkü camız kalmadı. Şuan koç boynuzundan yapıyoruz bıçakları ama eskisi gibi koç boynuzları da yoktur. Boynuz sütken küçük küçük kesim yapıyoruz onlar da dayanmıyor eskisi gibi insanların elinde. Dövme makas çeliği olursa 100 Liradan 500 Liraya kadar boynuz saplı bıçaklarımız var” dedi.