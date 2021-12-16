İhlas Haber Ajansı

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Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa-DG Sivasspor maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.


Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Kasımpaşa - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kasımpaşa - Sivasspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

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