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Kasımpaşa'yı 1 taraftar destekledi

Kasımpaşa’nın, Spor Toto Süper Lig’in 34.

Kasımpaşa'nın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.

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