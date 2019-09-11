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Kavak ağacının kovuğuna 5 kişi sığdı

Sivas’ın Hafik ilçesi Alanyurt köyünde kovuğuna 5 kişinin sığdığı dev kavak ağacı anıt ağaçlar listesinde yer almayı bekliyor.

Sivas'ın Hafik ilçesi Alanyurt köyünde kovuğuna 5 kişinin sığdığı dev kavak ağacı anıt ağaçlar listesinde yer almayı bekliyor.


Alanyurt köyünde yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın gövdesinde oluşan kovuğa 5 kişi sığabiliyor. Çevresini ise 5 kişi güçlükle sarıyor. Çevre genişliği yaklaşık 8 metre olan ağacın iç kısmı kurumuş olsa da genç olan dalları, yeşil yaprakları ile ağacı canlı tutuyor.


Alanyurt köyü sakinlerinden Ahmet Duldut, ağacın yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirterek, “Dedelerimiz Doğanşar ilçesinden göçerek köyümüzü kurmuş. Bu ağacın yaşı köyümüzle eşittir. Yaklaşık 350-400 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. İçine 5 kişi sığdığı gibi çevresini 5 kişi anca sarabildik” dedi.


Köy sakinlerinden Fuat Yıldız ise, tarihi değeri bulunan ağacın anıt ağaç olarak kabul edilip koruma altına alınmasını istedi. Tarık Keskin de ağacın yaşının yaklaşık 400 olarak tahmin edildiğini belirtti.

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