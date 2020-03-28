İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Sivas’ın Kangal ilçesinde jandarmayı arayarak kavga ihbarında bulunan vatandaşlar, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarmayı arayarak kavga ihbarında bulunan vatandaşlar, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti.


Kangal ilçesine 44 kilometre uzakta bulunan Çetinkaya köyü muhtar Yasin Akbulut, 112 acil çağrı merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerini, muhtar Akbulut ve vatandaşlar köy meydanında karşıladı. Köylüler, jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kolonya ve ıslak mendil hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.