İhlas Haber Ajansı

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Kavşakta kaza: 2 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçe girişinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralardı.

Sivas'ın Gemerek ilçe girişinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralardı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Sivas'ın Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 38 AAC 892 plakalı Toyota marka otomobil ile kavşaktan çıkan E.U. yönetimindeki 41 E 7226 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sünücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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