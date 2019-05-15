Kavuklu'nun düğünü seyirciyle buluşacak

Sivas Belediye Tiyatrosu Ramazan ayında, "Kavuklu'nun Düğünü" adlı orta oyunu ile sahne alacak

17-18-24-25 Mayıs tarihlerinde Kavuklu'nun Düğünü adlı orta oyunu iftardan sonra saat 21.30'da seyirciyle buluşacak. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan Kavuklu'nun Düğünü isimli orta oyununa girişler ücretsiz olacak.

Oyun hakkında açıklama yapan Oyunun yönetmeni Bülent Olgun, “Eski Ramazanları hatırlatan keyifli bir oyun bizleri bekliyor. Oyuncularımızın tamamı Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Tiyatro kursunda kurs gören kursiyerlerden oluşuyor. 3 aylık kursun ardından ücretsiz sahnelenecek olan oyunumuza tüm halkımızı davet ediyorum” ifadesini kullandı.