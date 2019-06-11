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Kaya, Balkan üçüncüsü oldu

Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde düzenlenen “24.

Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenen “24. Minik ve Yıldızlar Karate Balkan Şampiyonası” heyecanı sona erdi.


Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Balkan Karate Federasyonu'na üye ülkelerden Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Slovenya ve Arnavutluk katıldı. 1039 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Türkiye'yi 123 karateci temsil etti.


Milli takımı ve Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan Sivas Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammet Arif Kaya yapmış olduğu derece ile Sivas karate camiasını gururlandırdı. 2006 doğumlu 50 kiloda yarışan Kaya, şampiyonada rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve balkan üçüncüsü oldu.


Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı ise, dereceye giren Kaya'yı tebrik ederek, “Sporcumuz 24. Uluslararası Balkan üçüncüsü oldu. Bosna Hersek'te yapılan 2006 doğumlu 50 kiloda yarışan Muhammet Arif Kaya'yı başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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