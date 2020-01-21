İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.


Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde iki gündür etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı genel olarak 80 santimetreyi bulurken, yer yer ise 1 buçuk metreye ulaştı. Kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla tesisteki tüm pistler kullanıma açıldı. Sömestr tatilini değerlendirmek için Yıldız Dağı'nı tercih eden vatandaşlar, pistleri doldurdu. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.