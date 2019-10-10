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Kayalıklarda mahsur kaldılar, 5 saat kurtarılmayı beklediler

Sivas’ta kayalıklara düşen cep telefonunu almaya çalışan iki genç mahsur kaldı, mahsur kalan gençleri AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.

Sivas'ta kayalıklara düşen cep telefonunu almaya çalışan iki genç mahsur kaldı, mahsur kalan gençleri AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.


Olay, sabah saatlerinde Yukarı Tekke mevkisinde meydana geldi. Saat 04.00 sularında Yukarı Tekke mevkisindeki kayalıklarda oturup sohbet eden iki gençten biri cep telefonunu kayalıklara düşürdü. Düşen telefonu almak için kayalıklara inen gençler bir daha geri çıkamadı. Telefonlarına da ulaşamayan gençler kurtarma ekiplerini arayıp yardım da isteyemedi. Günün aydınlanmasıyla vatandaşlar yardım bekleyen iki genci fark etti. Durum 112'ye bildirilince bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin başarılı operasyonu ile gençler mahsur kaldıkları yerden çıkartıldı. Yaklaşık beş saat sonra kurtarılan gençler açıklama yapmak istemedi.

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