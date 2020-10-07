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Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi

Sivas’ta kaybolan 18 büyükbaş hayvan, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine girdi.

Sivas'ta kaybolan 18 büyükbaş hayvan, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine girdi. İnekler sahipleri bulunana kadar Veterinerlik Fakültesi çitleri arasında koruma altına alındı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde gezinen büyükbaş hayvanları fark eden güvenlik görevlileri, hayvanların kaybolduğunu düşünerek durumu polise bildirdi. Ekipler, hayvanların sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayvanların sahibi bulunamadı. Yerleşkenin çeşitli bölgelerinden toplanan 11 inek ve 7 buzağı, Veterinerlik Fakültesi yanında bulunan kapalı alanda koruma altına alındı. Hayvanlar, bulunması halinde sahiplerine teslim edilmek üzere güvenlik görevlilerine emanet edildi.

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