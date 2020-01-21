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Kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü: 1 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kayganlaşan yolda devrilen kamyonetin ters dönmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kayganlaşan yolda devrilen kamyonetin ters dönmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesi Yazyurdu köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden F.K. idaresindeki 49 F 1348 plakalı kamyonet, devrilerek takla atıp ters döndü. Kazada kamyonet sürücüsü F.K yaralandı. Yaralanan sürücü, ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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