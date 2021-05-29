Kayıp kadının cesedi bulundu

Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cesedi, Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Konu televizyon programına taşındı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı. Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.