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Kaymakam Karaosmanoğlu'na veda yemeği

Elazığ’ın Keban ilçesi Kaymakamlığına atanan Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu onuruna veda yemeği verildiİçişleri Bakanlığınca 14 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Elazığ Keban İlçesi Kaymakamlığı görevine atanan Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi.

Elazığ'ın Keban ilçesi Kaymakamlığına atanan Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu onuruna veda yemeği verildi


İçişleri Bakanlığınca 14 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Elazığ Keban İlçesi Kaymakamlığı görevine atanan Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi.


Öğretmenevinde gerçekleştirilen veda yemeği programına Gölova Belediye Başkanı Halil Önge, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, Gölova Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sıtkı Ayan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.


Veda konuşmasında Gölova'da 2 yıla yakın süredir görev yaptığını söyleyen Karaosmanoğlu, bu süre zarfında devletin sıcak ve güler yüzünü hissettirmeye çalıştığını ifade etti. Daire memurlarına teşekkür eden Karaosmanoğlu, ilçede güzel anılar ve dostluklar biriktirdiğini sözlerine ekledi.

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