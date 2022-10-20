Kaymakam Yazıcı, köy köy gezip talep ve şikayetleri dinliyor

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı köy ziyaretleri çerçevesinde İncesu Köyü, Çiçekyurt Köyü, Kaşköy Köyü, Kızılpınar Köyü ve Osmandede Köyü'nü ziyaret etti. Köy Muhtarları ve köy halkı tarafından karşılanan Yazıcı'ya İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Özel İdare Müdürü eşlik etti.

Muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını, isteklerini ve taleplerini dinleyen Yazıcı, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Akabinde köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, öğretmenlerden yapılan çalışmalar ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.