Kayode gol sayısını 4 yaptı

Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, Denizlispor karşılaşmasında attığı golle bu sezon dördüncü kez ağları sarstı.

Süper Lig'de Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Olarenwaju Kayode takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Müsabakanın 35. dakikasında sahneye çıkan 27 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırarak, bu sezonki dördüncü golünü atmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kayode, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 35 maça çıkan Kayode, 17 kez de ilk 11'de görev aldı. Olarenwaju Kayode, söz konusu maçlarda toplamda 9 gol atarken, 2 kez de asist yapmayı başardı. 1 kez sarı kart gören Kayode, bin 599 dakika oyunda kaldı.